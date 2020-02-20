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Son dakika: Merkel ve 'dan Putin'e çağrısı: Çatışmalar derhal son bulsun

Son dakika haberine göre, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , telefonda görüştükleri Devlet Başkanı 'e, 'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu. İki lider, Putin ve Başkan Erdoğan ile (İdlib'de) siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi

  • Dünya
  • 20.02.2020 23:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 00:02
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Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib'de ateşkes çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , Devlet Başkanı Vladmir Putin ile 'i görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

İDLİB'DE DERHAL ÇATIŞMALARIN SON BULMASI ÇAĞRISINDA BULUNULDU
Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib'de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

PUTİN VE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib'deki) krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

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