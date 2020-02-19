Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında dava açıldı.

Bolivya Haber Ajansındaki (ABI) habere göre, Başsavcı Juan Lanchipa, 20 Ekim 2019'daki seçimleri kaybeden Devlet Başkanı adayı Carlos Mesa'nın Sucre Başsavcılığından, Morales hakkındaki davanın genişletilmesini talep etmesi üzerine başsavcılığın yaptığı teknik analizin ardından seçimlerde usulsüzlüğe dair davanın işleme konulduğunu belirtti.

Lanchipa, davada Morales'in yanı sıra eski Devlet Başkanı Yardımcısı Garcia Linera ve Morales'in dönemindeki bazı bakanların adının geçtiğini aktardı.

MORALES'İN SENATÖR ADAYLIĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan, Morales'in 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde senatör olarak aday gösterilmesi, Bolivya'da tartışmalara neden oldu.

Bolivya basınında çıkan ve Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'ne (MAS) yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Morales'in seçimlere Cochabamba eyaletinden senatör adayı olarak katılmasının Yüksek Seçim Mahkemesince (TSE) iptal edildiği iddia edildi.

MAS'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Morales'in istifasının ardından göreve gelen Jeanine Anez hükümetinin, MAS'ın adaylarının seçime katılamamasını istediğine ve TSE'nin geçici hükümet yararına politik kararlar aldığına yer verdi.

TSE Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında, aralarında Morales'in de bulunduğu birçok kişinin adaylığının analiz sürecinde olduğunu ve adaylığı iptal edilen kişilerin en kısa zamanda açıklanacağını belirtti.

Morales'in avukatlarından Gustavo Ferreyra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Morales'in senatör adayı olabilmesi için bütün belgelerinin tam olduğunu vurguladı.

Morales, bu ayın başında adaylık başvurusu yapması için vekalet verdiği avukatının tutuklanmasının ardından, seçimlerde aday olması için gerekli belgelerin hükümet yetkililerince kaybedildiğini savunmuştu.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve önce siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya ardından da 12 Aralık 2019'da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemişti.

Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği gösteriler nedeniyle Morales hakkında aralık 2019'da "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.