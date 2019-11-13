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Amerikan darbesi Morales’i kaçırttı

Amerika Birleşik Devletleri istedi, Bolivya ordusu darbe yaptı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in kendi ülkelerine geldiğini açıkladı. Washington'ın darbe sonrası Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ı arayıp teşekkür ettiği iddia edildi.

Amerikan darbesi Morales’i kaçırttı
Amerika Birleşik Devletleri istedi, Bolivya ordusu darbe yaptı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in kendi ülkelerine geldiğini açıkladı. Washington'ın darbe sonrası Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ı arayıp teşekkür ettiği iddia edildi.

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