Amerika Birleşik Devletleri istedi, Bolivya ordusu darbe yaptı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in kendi ülkelerine geldiğini açıkladı. Washington'ın darbe sonrası Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ı arayıp teşekkür ettiği iddia edildi.
- Dünya
- 13.11.2019
- Gazete
Amerikan darbesi Morales’i kaçırttı
Amerika Birleşik Devletleri istedi, Bolivya ordusu darbe yaptı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in kendi ülkelerine geldiğini açıkladı. Washington'ın darbe sonrası Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ı arayıp teşekkür ettiği iddia edildi.
- İsrail'in saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti
- Hollandalı bakandan flaş açıklama
- Irak'ta 14 DEAŞ'lı öldürüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.