Son dakika haberine göre Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump 13 Şubat 2020 tarihinde Amerikan iHeart Radyo'ya verdiği mülakatta Taliban'la anlaşmanın yakın olduğunu belirterek, "Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum." demişti.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Başkanı Donald Trump 13 Şubat 2020 tarihinde Amerikan iHeart Radyo'ya verdiği mülakatta Taliban'la anlaşmanın yakın olduğunu belirterek, "Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum." demişti.
Ayrıntılar geliyor...
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