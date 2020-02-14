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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 20:28

Son dakika: medyası duyurdu: ve ABD arasında 7 günlük

Son dakika haberine göre medyası, ile arasında 7 günlük bir anlaşmasına varıldığını bildirdi. ABD Başkanı 13 Şubat 2020 tarihinde Amerikan iHeart Radyo'ya verdiği mülakatta Taliban'la anlaşmanın yakın olduğunu belirterek, "Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum." demişti.

ABD medyası duyurdu: Taliban ve ABD anlaştı!
Son dakika haberine göre medyası, ile arasında 7 günlük bir anlaşmasına varıldığını bildirdi.


ABD Başkanı 13 Şubat 2020 tarihinde Amerikan iHeart Radyo'ya verdiği mülakatta Taliban'la anlaşmanın yakın olduğunu belirterek, "Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum." demişti.

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