Afganistan'da askeri bir operasyon sırasında çıkan çatışmalar sonucunda bazı Amerikalı ve Afgan askerlerinin öldüğü bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Afganistan'ın doğu Nangarhar bölgesinde ABD ve Afgan askerlerine ateş açıldı.

SAYI VE İSİM BİLGİSİ VERİLMEDİ

Burada Amerikalı askerlerin yaralandığı ve birkaç askerin öldüğü kaydedilse de sayı ve isim gibi detaylara yer verilmedi.

Öte yandan Taliban ve DEAŞ örgütlerinin aktif olduğu bölgede saldırıyı yapanların araştırıldığı; olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.