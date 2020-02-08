Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.02.2020 05:17
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 05:17

Son dakika: 'da 'li askerler öldürüldü

Son dakika haberi! 'da askeri bir operasyon sırasında çıkan lar sonucunda bazı Amerikalı ve Afgan askerlerinin öldüğü bildirildi. Öte yandan ve örgütlerinin aktif olduğu bölgede saldırıyı yapanların araştırıldığı; olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü

'da askeri bir operasyon sırasında çıkan lar sonucunda bazı Amerikalı ve Afgan askerlerinin öldüğü bildirildi.

medyasında yer alan haberlere göre, Afganistan'ın doğu Nangarhar bölgesinde ABD ve Afgan askerlerine ateş açıldı.

SAYI VE İSİM BİLGİSİ VERİLMEDİ
Burada Amerikalı askerlerin yaralandığı ve birkaç askerin öldüğü kaydedilse de sayı ve isim gibi detaylara yer verilmedi.

Öte yandan ve örgütlerinin aktif olduğu bölgede saldırıyı yapanların araştırıldığı; olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri