Çin'de Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı bin 114'e yükseldi. Şangay'da her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin verildi. Hong Kong'da, restorandaki masaların etrafı camekanla çevrildi. Aşının 18 ay içinde hazır olacağını bildirildi.







DUT PEKMEZİ SATIŞLARI PATLADI

Yurdum insanı çareyi doğada buldu! Dut pekmezi, şifa oldu. "Coronasavar" etiketiyle satışa sunuldu.







ÖLÜYORUZ

Tokyo'da Coronavirüs nedeniyle limanda karantinaya alınan 'Diamond Princess' adlı gemiden çığlıklar yükseliyor. Virüs tespit edilen yolcu sayısı 174 olurken, pankarta "Ölüyoruz, yardım edin" diye yazdılar.







4 Şubat'tan bu yana Japonya Yokohama Limanı'nda demirlenip karantina altında tutulan 'Diamond Princess' isimli cruise gemisinde kriz devam ediyor. Yokohama Limanı'nda geçen hafta karantinaya alınan, 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 174'e çıktı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir karantina yetkilisinin yanı sıra gemideki 29 yolcu ve mürettebattan 10 kişide daha Covid-19'a rastlandığı, ülkede vaka sayısının 203'e yükseldiği ifade edildi. Karantinadaki gemide yaşanan ilaç sıkıntısı iddialarını yetkililer yalanlamıştı. Ancak yolcular balkonlarına ilaca ihtiyacımız var yazıları asmaya başladı. Gemide günlerdir karantina altında tutulan yolcuların kabinlerinden dışarıya çıkması yasak. Yolcular kabinlerindeki balkonlara çıkıp kendi imkanlarıyla yaptıkları flamaları asıyorlar. Bu karedeki görüntüde 'İlaç yok' yazıyor. Bazı yolcular ise, "Ölüyoruz, yardım edin" pankartı astı.







BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Çin'deki virüs salgınında can kaybı bin 114 oldu. Vaka sayısı 44 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Covid-19" adının verildiği virüse karşı aşının 18 ayda geliştirilebileceğini açıkladı.

ÇİN YÜZDE 70 BİTTİ Mİ!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Çin'in zor durumda olduğunu iddia etti. Fitch Ratings, Coronavirüs salgınının, doğalgaz piyasasını etkileyeceğini belirterek, "Çin, doğalgaz alımını yüzde 70 azaltabilir" açıklamasını yaptı. Moody's de "Çin'in krizi derinleşebilir" yorumunda bulundu.







ŞANGAY'DA KARTLI ÇIKIŞ!

Coronavirüs, Şangay'da da büyük tehlike... Coronavirüse karşı kart dağıtıldığı ve bu kartla artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkabileceği belirtildi. Yetkililer, "Şangay'da tahminlerin üzerinde bir yayılma söz konusu. O nedenle her evden sadece bir kişi dışarı çıkabilecek. O da kartı olanlar" dedi.







HERKES PANİKTE

Çin'de yaşanan virüs paniği, sadece Wuhan'da değil her kentte 'şiddetli' hissedilmeye başlandı. Sokakta maskesiz gezenlere fiziksel şiddet uygulanması, polisi harekete geçirdi.



Şangay'da bazı mahallelerde ise sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.