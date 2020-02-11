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  • 11.02.2020 09:26
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 09:26

Son dakika: 'de saldırısı: 5 ölü

Son dakika haberine göre 'ın başkenti 'deki Marşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin önünde düzenlenen saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'de intihar saldırısı: 5 ölü

, saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, üniversitenin yakınlarında kalabalığın arasında patlattığını açıkladı.

Saldırıda 4 asker ile bir sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 5 asker ile 1 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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