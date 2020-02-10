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  • 10.02.2020 21:47
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 22:07

Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, ve Almanya'yı ziyaret edecek

Son dakika haberine göre ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ve Almanya'yı ziyaret ederek Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

James Jeffrey, Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ve Almanya'yı ziyaret ederek Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

ABD ndan yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Jeffrey'nin beraberindeki heyetle bugün Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

Türkiye'de üst düzey Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde, ortak endişeler ve destekli Esed rejiminin 'e düzenlediği saldırının ele alınacağı belirtilen açıklamada, özellikle 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin sürecin görüşüleceği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Jeffrey'nin 13 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılacağı kaydedilirken, "Büyükelçi Jeffrey, Suriye'de istikrarı ve güvenliği teşvik ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlama çabalarımızı tartışmak üzere meslektaşlarıyla ve üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak." ifadelerine yer verildi.

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