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  • 27.01.2020 13:02
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 13:32

Son dakika: 'da yolcu uçağı düştü

Reuters'ın son dakika haberine göre Havayollarına ait 83 kişiyi taşıyan yolcu uçağı ülkenin Gazmi eyaletine düştü. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

83 YOLCUSU VARDI
'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Ariana Afghan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi. Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi.

CEO: BİZE AİT DEĞİL
Afgan haber ajansı Pajhwok Afghan Haberleri ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.

TALİBAN BÖLGESİNE DÜŞTÜ
Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü kurtarma ve müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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