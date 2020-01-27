Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

83 YOLCUSU VARDI

Afganistan'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Ariana Afghan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi. Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi.

CEO: BİZE AİT DEĞİL

Afgan haber ajansı Pajhwok Afghan Haberleri ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.

TALİBAN BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü kurtarma ve müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.