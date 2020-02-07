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  • 08.02.2020 06:42
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 06:42

Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

Devlet Başkanı , ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı 'u Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

basınında çıkan haberlere göre, görüşmenin ardından Lavrov, basına yaptığı açıklamada Maduro ile "çok verimli ve güvenilir bir görüşme" gerçekleştirdiğini bildirdi.

, 'nın ardından turunu Venezuela'da bitiren Lavrov, "Rusya, Venezuela hükümetini destekliyor ve geçen yıl Moskova'da Cumhurbaşkanı ile arasında varılan anlaşmalar bir başlama noktası olmak üzere iş birliğini derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

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