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  • 07.02.2020 06:53
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 06:53

'dan 'ye başsağlığı mesajı

Devlet Başkanı , ’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve ’daki uçak sında hayatını kaybedenler için ’ye başsağlığı diledi.

Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Maduro, Van'daki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazalarından ötürü kardeş Türk halkı ve hükümetine dayanışmasını iletiyor, her iki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, çığ felaketi ve uçak sında yaralananlar için acil şifa dileğinde de bulunuldu.

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