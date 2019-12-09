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  • 09.12.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 12:54

'den 'ye karşı kritik hamle! 2022 itibarıyla yasak...

, kamu kurumlarında tüm yabancı bilgisayar ekipman ve yazılımlarının kaldırılmasına ve yerli ürünlerin kullanılmasına yönelik bir genelge hazırladı. 'ın haberine göre 2022 itibarıyla başta üretimi olan HP, Dell, marka bilgisayar ve yazılımlar devlet dairelerinde kullanılmayacak ancak uzmanlar kararın nasıl uygulanabilirliği konusunda tereddüt ediyor

ABD'ye karşı kritik hamle! 2022 itibarıyla yasak...

Halk Cumhuriyeti'nde hükumet, tüm devlet dairelerinde ve kamu kurumlarında 3 yıl içerisinde yabancı markalı bilgisayar ekipmanlarının kullanımdan kaldırılmasına dair bir genelge hazırladı. Buna göre; başta HP, Dell, olmak üzere pek çok 'li uluslararası teknoloji şirketi karardan zarar görecek.

Hatırlanacağı üzere Trump yönetimi, ABD'li şirketlerin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ile çalışmasını yasaklamış ve mayıs ayından , Intel, Qualcomm gibi hizmet ve ürün sağlayıcılar Huawei ile iş birliklerini dondurmuştu. İki ülke arasında başlayan ticaret savaşı sonrası ipler gerilmiş ve bazı Huawei ürünlerinin satışı da yasaklanmıştı.

Çin'in yayımladığı bu yeni genelge Pekin yönetimi için, ülkedeki yabancı teknoloji kullanımının sınırlanmasında spesifik hedefler gözettiği için bir ilk olmasına rağmen, amacın bir misillemeden ziyade Çin'in yerli teknoloji kullanımını artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak olduğu belirtiliyor.

'ın haberine göre yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Çin'de 20 ila 30 milyon arasında donanımın değiştirilmesi gerekecek. Çalışmaların 2020 yılında başlaması beklenirken, ikame ürünlerinin yüzde 30'unun 2020'de, yarısının 2021'de, kalan yüzde 20'sinin de 2022'de hazır olması planlanıyor.

Çin hükümeti bilgisayar olarak Lenovo kullanmayı planlasa da işlemci ve hard disklerin Amerikan olması, ayrıca pek çok yazılımın da Windows uyumlu geliştirilmesi yönetmeliğin uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerine yol açıyor ancak Çin basınında uzmanlar bu zorluğun Huawei'de olduğu gibi Çin'in kendi mikroçip endüstrisini kurmak için bir fırsat olabileceği de belirtiyor.

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