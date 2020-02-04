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'un kişisel serveti arttı, eski eşi oturduğu yerden 2 milyar dolar kazandı

Amazon'un sahibi 'un kişisel serveti 1 günde 8 milyar dolar arttı. Bezos'un eski eşi Bezos da oturduğu yerden 2 milyar dolar kazandı.

Eşe bak
Amazon'un sahibi 'un kişisel serveti 1 günde 8 milyar dolar arttı. Eski eşi Bezos da oturduğu yerden 2 milyar dolar kazandı.




MacKenzie, 35 milyar dolar tazminat almıştı.

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