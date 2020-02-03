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  • 03.02.2020 12:31
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:31

Son dakika: Hafter milisleri, Trablus'ta bir mahalleyi vurdu

Son dakika haberi... Hafter milislerinin başkentin güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda ilçesinde bir mahalleye bomba isabet etti. Patlamada bir kişi yaralanırken, çevrede maddi hasar oluştu. Özel Temsilcisi Gassan Selame, Güvenlik Konseyi’ne geçen hafta yaptığı son sunumda, Libya’da "in sadece adının olduğunu" ve 110’un üzerinde ihlal kaydettiklerini açıklamıştı.

Libya'da ateşkesin adı var! Hafter yine saldırdı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında ilçesine bağlı bir mahalle vuruldu.

Birleşmiş Milletler () nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında Ebu Selim ilçesinde bir mahalleye bomba isabet etti.

Saldırıda bir kişi yaralanırken, evler ve binek araçlar hasar gördü.

Açıklamada, maddi zarara ilişkin görseller paylaşıldı.

Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nda yapılan ortak çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürüyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Güvenlik Konseyi'ne geçen hafta yaptığı son sunumda, Libya'da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110'un üzerinde ihlal kaydettiklerini açıklamıştı.

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