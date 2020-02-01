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  • 01.02.2020 20:55
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 20:55

Son dakika: 'da darbeci Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki el-Kerimiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Darbeci Hafter yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü

'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti () güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, Hafter milislerinin el-Kerimiye'yi bombaladığı açıklandı.

UMH'nin açıklamasında, düşen bomba nedeniyle bir otomobilin alev alma anına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Öte yandan, Burkan el-Gadab Operasyonu sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler () Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, önceki gün BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı sunumda, Libya'da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110'un üzerinde ihlali kaydettiklerini açıklamıştı.

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