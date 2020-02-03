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  • 03.02.2020 12:37
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:45

Ömer Çelik'ten 'deki hain saldırıya ilişkin açıklama: Bu iş burada kalmayacaktır

’de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hain saldırıda 4 asker şehit olurken 9 asker de yaralandı. Yaşanan süreci A Haber’e değerlendirdi. Çelik, “Şimdiye kadar sivillere saldıran rejimin, doğrudan buradaki çatışmasızlığı koruyan ’yı hedef alması yeni bir durumdur.” açıklamasında bulundu. Çelik, 'nin saldırıya illişkin vereceği yanıtları işaret ederek "Bu iş burada kalmayacaktır bilinmesi gerekir.” dedi." dedi.


: "Gerçekleşen hain saldırıya karşı silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı en sert şekilde verdi. Bu saldırıyı gerçekleştiren hedeflerin tamamı imha edildi. Bundan sonrasında da bu rejim unsurlarının herhangi bir şekilde manevra sahalarımıza yaklaşması düşmanca bir olarak değerlendirilecektir. Bu iş burada kalmayacaktır bilinmesi gerekir." dedi.



Bölgede sivillerin can güvenliğinin arttırılması ve milli çıkarların korunmasının daha kuvvetli devam edeceğini belirten Çelik: "Herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir. Gece yaşanan saldırıyı gerçekleştirenlere bedel ödetmeye devam edeceğiz. Türkiye orada milli çıkarları için manevra sahaları ile bulunurken aynı zamanda bütün demokratik dünyanın güvenliğini sağlayan bir faaliyet sürdürüyor. Rejim bu saldırıyı gerçekleştirerek demokratik dünyaya da saldırı gerçekleştirmiş oldu. Türkiye burada meşru varlığını koruyacaktır. Yapılan saldırılara misliyle karşılık verecektik ancak buna tüm dünyanın tepki göstermesi gerekmektedir." ifadelerinde bulundu.

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