Suriye'nin İdlib kentindeki Esed rejiminin kalleş saldırısında şehit düşen askerlerin sayısı 5'e yükseldi. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli olurken, ailelerine acı haber ulaştı. İşte şehitlerimizin isimleri ve memleketleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de 5 askerin şehit olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi. Peki Suriye İdlib şehitleri isimleri kimlikleri rütbeleri nedir? İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır.

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