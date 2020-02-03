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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:08

şehit isimleri ve memleketleri - 3 Şubat İdlib yaralı isimleri son dakika şehit olan askerler

3 Şubat Suriye şehitleri isimleri ve açıklandı. İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 askerimiz şehit düştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi. İletişim Başkanı Altun da, "Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.. Şehit isimleri henüz açıklanmadı. Ancak açıklama yapıldığı zaman bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte İdlib şehit isimleri ve memleketleri...

3 Şubat Suriye İdlib şehitleri isimleri kimlikleri rütbeleri nedir?

Suriye'nin İdlib kentindeki Esed rejiminin kalleş saldırısında şehit düşen askerlerin sayısı 5'e yükseldi. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli olurken, ailelerine acı haber ulaştı. İşte şehitlerimizin isimleri ve memleketleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de 5 askerin şehit olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi. Peki Suriye İdlib şehitleri isimleri kimlikleri rütbeleri nedir? İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır.

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