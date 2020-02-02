Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İNGİTERE'DE DE BIÇAKLI SALDIRI YAŞANDI

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı terör saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.