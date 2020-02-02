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  • 02.02.2020 22:41
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 22:44

Avrupa karıştı! 'den sonra 'da da

'nin başkenti 'daki bıçaklı terör saldırısının ardından 'nın kentinde de bir yaşandı. Polis saldırganı vurdu.

Belçika'da bıçaklı saldırı!

'nın kentinde bir kadın, gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İNGİTERE'DE DE BIÇAKLI SALDIRI YAŞANDI
'nin başkenti 'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı terör saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

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