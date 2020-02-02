Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi. İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.
Son dakika: Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Yaralılar var
Son dakika haberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı terör saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürülürken, yaralılar olduğu belirtildi.
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