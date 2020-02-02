Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 02.02.2020 18:34
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 18:59

Son dakika: 'da bıçaklı terör saldırısı! Yaralılar var

Son dakika haberleri... 'nin başkenti 'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı terör saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürülürken, yaralılar olduğu belirtildi.

Londra'da bıçaklı terör saldırısı!

polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi. İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Yaralılar var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri