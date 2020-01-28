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  • 28.01.2020 15:14
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 15:16

Son dakika: Darbeci 'e bağlı milisler yine okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre 'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var.

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