Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var.
AYRINTILAR GELECEK...
Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var.
AYRINTILAR GELECEK...
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