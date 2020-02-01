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  • 02.02.2020 01:25
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 01:25

Darbeci Hafter'den '’ kararı! 'de duyurulmuştu...

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri , kalıcı i görüşmek üzere ’de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacaklarını belirtti.

Darbeci Hafter'den 'Cenevre’ kararı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri , kalıcı i görüşmek üzere 'de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacaklarını belirtti.

Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams, Libya'nın doğusundaki er-Recme'de Halife Hafter ile bir araya geldi.

Ekonomik ve siyasi konuların da görüşüldüğü toplantıda Hafter, kendisine bağlı güçlerin Cenevre'de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacağını ifade etti.

Libya üzerine 19 Ocak'ta 'de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

UMH tarafı bu görüşmelere katılmayı kabul etmiş ancak Hafter tarafı süreci yanıtsız bırakmıştı.

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