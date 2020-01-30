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  • 30.01.2020 15:02
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 15:58

Son dakika: 'da alarmı! 7 bin kişi taşıyan gemi karantinaya alındı

Son dakika haberine göre 'da 6 bin turist taşıyan ve mürettebatıyla birlikte içerisinde 7 bine yakın kişi bulunan cruise gemisi şüphesi nedeniyle karantinaya alındı. Gemide 30 Türk yolcunun da olduğu açıklandı.

İtalya'da koronavirüs alarmı! Dev gemi karantinada

'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

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