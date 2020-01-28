İsrail parlamentosundaki Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planınına sert tepki gösterdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı.

Avde, Trump'ın sözde barış planına tepki göstererek, "Yüzyılın Anlaşması (sözde barış planı) planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır." dedi.

Öte yandan, Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Yusuf Cebbarin de Mecliste yaptığı konuşmada, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti talebini yineledi.

TRUMP NETANYAHU'NUN BEYAZ SARAY ŞUBE BAŞKANIDIR

Cebbarin, ABD Başkanı Trump'a da "Trump, Likud partisinin (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi) Beyaz Saray şube başkanıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülkede nüfusun 2 milyona yakını Filistinlilerden oluşuyor ve bu oran nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Tel Aviv yönetimi, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak vatandaşlık elde eden Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye nitelerken, onlar kendilerini 1948 Filistinlileri olarak tanımlıyor.