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  • 28.01.2020 22:35
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 22:35

li Milletvekili 'den '' planına sert tepki

parlamentosundaki lileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı , ABD Başkanı 'ın sözde barış planı olarak duyurduğu '' planına sert tepki gösterdi. Avde, "iki devletli çözümü tasfiye etme planı" olarak niteledi.

Sözde barış planına sert tepki! Tasfiye planıdır!

parlamentosundaki lileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı , ABD Başkanı 'ın sözde barış planınına sert tepki gösterdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı.

Avde, Trump'ın sözde barış planına tepki göstererek, "Yüzyılın Anlaşması (sözde barış planı) planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır." dedi.

Öte yandan, Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Yusuf Cebbarin de Mecliste yaptığı konuşmada, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti talebini yineledi.

TRUMP NETANYAHU'NUN BEYAZ SARAY ŞUBE BAŞKANIDIR
Cebbarin, ABD Başkanı Trump'a da "Trump, Likud partisinin (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi) Beyaz Saray şube başkanıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülkede nüfusun 2 milyona yakını Filistinlilerden oluşuyor ve bu oran nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

yönetimi, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak vatandaşlık elde eden Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye nitelerken, onlar kendilerini 1948 Filistinlileri olarak tanımlıyor.

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