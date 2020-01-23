Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 24.01.2020 02:12
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 02:12

Başkanı Trump'tan "" açıklaması!

Son dakika haberine göre Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'ı salı günkü ziyaretinden önce "" planını duyuracağını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Trump'tan "Yüzyılın Anlaşması" açıklaması!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri