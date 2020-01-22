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  • 22.01.2020 17:27
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:27

Trump itiraf etti: Greta beni yendi

'de gerçekleşen 'ne katılan Başkanı , geçmişte kendisini eleştiren çevreci 'e esprili bir şekilde laf attı. Genç çevre aktivisti ile görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Yılın insanı ödülünde beni yendi" dedi.

Trump itiraf etti: Greta beni yendi

Başkanı , 'nde İsveçli çevre aktivisti ve küresel ısınma krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce polemiğe girdiği Thunberg ile Davos Zirvesi'nde bir araya gelmek istediğini söyleyen Trump, "Küresel ısınmanın bir yalan olduğunu düşünmüyorum. Davos'tayken Greta Thunberg ile görüşmek isterdim" dedi.

Trump, "Greta beni Time dergisinin yılın insanı ödülünde geçti. Greta ABD yerine doğayı daha çok kirleten ülkelere odaklanmalı" dedi.

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