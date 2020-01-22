Trump itiraf etti: Greta beni yendi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ve küresel ısınma krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce polemiğe girdiği Thunberg ile Davos Zirvesi'nde bir araya gelmek istediğini söyleyen Trump, "Küresel ısınmanın bir yalan olduğunu düşünmüyorum. Davos'tayken Greta Thunberg ile görüşmek isterdim" dedi.

Trump, "Greta beni Time dergisinin yılın insanı ödülünde geçti. Greta ABD yerine doğayı daha çok kirleten ülkelere odaklanmalı" dedi.