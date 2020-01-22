Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için bulunduğu Davos'ta konuşan Trump, "Dolar çok, çok güçlü," dedi ve bunun kulağa güzel geldiğini, birçok yönden iyi olduğunu, ancak imalat sektörü dikkate alındığında çok kötü olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, öte yandan, faizlerin daha da düşürülmesi yönündeki isteğini tekrarladı.

Trump, "Doların güçlü olmasını istiyorum, doların çok güçlü olmasını istiyorum. Doların müthiş olmasını istiyorum. Ancak eğer faizleri düşürürseniz, çok fazla iyi şey olacak" şeklinde görüş bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta siyaset ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, gümrük vergilerinin çoğu Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler süresince yürürlükte kalacak.

Trump'ın konuşmasında iki yıl önce Davos zirvesinde dile getirdiği bazı temalara odaklandı.

DAVOS ZİRVESİ'NDE 2. GÜN

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi, "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başladı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'nde 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer alıyor.

Davos'ta pek çok ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil ediliyor.

Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

Zirve kapsamında yapılacak toplantılarda, iklim değişikliği başta olmak üzere ticari, ekonomik ve diplomatik konular ele alınacak.