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  • 22.01.2020 15:33
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 15:43

Davos Zirvesi'nde 2. gün! Trump: Dolar çok güçlü, ler düşmeli

başkanı CNBC'ye yaptığı değerlendirmede doların çok güçlü olduğunu söyledi. Trump, dünkü konuşmasında da ABD 'nın leri çok yavaş düşürdüğünü söyleyerek 'e yüklenmişti.

Trump: Dolar çok güçlü, faizler düşmeli

'na katılmak i bulunduğu Davos'ta konuşan Trump, "Dolar çok, çok güçlü," dedi ve bunun kulağa güzel geldiğini, birçok yönden iyi olduğunu, ancak imalat sektörü dikkate alındığında çok kötü olduğunu sözlerine ekledi.

Başkanı, öte yandan, lerin daha da düşürülmesi yönündeki isteğini tekrarladı.

Trump, "Doların güçlü olmasını istiyorum, doların çok güçlü olmasını istiyorum. Doların müthiş olmasını istiyorum. Ancak eğer faizleri düşürürseniz, çok fazla iyi şey olacak" şeklinde görüş bildirdi.

ABD Başkanı , Davos'ta siyaset ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, gümrük vergilerinin çoğu Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler süresince yürürlükte kalacak.

Trump'ın konuşmasında iki yıl önce Davos zirvesinde dile getirdiği bazı temalara odaklandı.

DAVOS ZİRVESİ'NDE 2. GÜN
Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi, "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başladı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'nde 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer alıyor.

Davos'ta pek çok ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil ediliyor.

Davos'ta 'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

Zirve kapsamında yapılacak toplantılarda, iklim değişikliği başta olmak üzere ticari, ekonomik ve diplomatik konular ele alınacak.

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