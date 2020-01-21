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  • 21.01.2020 15:30
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 15:30

Son dakika: 'ta son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, 'ta düzenlenen larda ölü sayısı artıyor. Ülkede son iki gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti.

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