Son dakika haberine göre, Irak'ta düzenlenen protestolarda ölü sayısı artıyor. Ülkede son iki gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti.
AYRINTILAR GELECEK...
Son dakika haberine göre, Irak'ta düzenlenen protestolarda ölü sayısı artıyor. Ülkede son iki gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti.
AYRINTILAR GELECEK...
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