Irak'ta sokaklar yangın yeri! Protestolar sürüyor

Irak'ta 3 aydan daha uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler son günlerde yeniden alevlendi. Bağdat sokaklarına çıkan göstericiler zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışırken, polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler birçok kentte yolları kapatırken gerginliğin yaşandığı Divaniye ve Zikar illerinde resmi tatil ilan edildi.

20.01.2020 11:23 - Son Güncelleme: 20.01.2020 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





