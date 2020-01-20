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Irak'ta sokaklar yangın yeri! Protestolar sürüyor

Irak'ta 3 aydan daha uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler son günlerde yeniden alevlendi. Bağdat sokaklarına çıkan göstericiler zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışırken, polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler birçok kentte yolları kapatırken gerginliğin yaşandığı Divaniye ve Zikar illerinde resmi tatil ilan edildi.

20.01.2020 11:23 - Son Güncelleme: 20.01.2020 11:36
Irak'ta sokaklar yangın yeri! Protestolar sürüyor

Eylemciler başkent Bin merkezi ile iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak bu noktaları trafiğe kapattı.

Irak'ta sokaklar yangın yeri! Protestolar sürüyor

Bağdat sokaklarını kara dumanlar sarmış durumda. Yüzleri maskeli yüzlerce protestocu zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışıyor. Irak polisi eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazdan etkilenen en az 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Irak'ta sokaklar yangın yeri! Protestolar sürüyor

Bağdat'ın yanı sıra güney vilayetlerinde de benzer görüntüler geliyor. Güneydeki Zikar, Kadisiye, Necef, Babil illerinde protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta sokaklar yangın yeri! Protestolar sürüyor

Sadr Hareketi Lideri Mukteda Es-Sadr sosyal medya hesabı üzerinden yeni başbakanın acilen seçilmesi gerektiği çağrısını yaptı. Sadr, gösterilerin barışçıl olarak sürmesini ve Haşdi Şabi'nin göstericilere müdahale aracı olarak kullanılmamasını istedi.

Irak'ta sokaklar yangın yeri! Protestolar sürüyor

Son günlerde başlayan gösterilerde 1 kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı.

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