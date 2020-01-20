Irak'ta sokaklar yangın yeri! Protestolar sürüyor
Irak'ta 3 aydan daha uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler son günlerde yeniden alevlendi. Bağdat sokaklarına çıkan göstericiler zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışırken, polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler birçok kentte yolları kapatırken gerginliğin yaşandığı Divaniye ve Zikar illerinde resmi tatil ilan edildi.
20.01.2020 11:23
- Son Güncelleme: 20.01.2020 11:36
Eylemciler başkent Bin merkezi ile iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak bu noktaları trafiğe kapattı.
Bağdat sokaklarını kara dumanlar sarmış durumda. Yüzleri maskeli yüzlerce protestocu zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışıyor. Irak polisi eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazdan etkilenen en az 27 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bağdat'ın yanı sıra güney vilayetlerinde de benzer görüntüler geliyor. Güneydeki Zikar, Kadisiye, Necef, Babil illerinde protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edildi.
Sadr Hareketi Lideri Mukteda Es-Sadr sosyal medya hesabı üzerinden yeni başbakanın acilen seçilmesi gerektiği çağrısını yaptı. Sadr, gösterilerin barışçıl olarak sürmesini ve Haşdi Şabi'nin göstericilere müdahale aracı olarak kullanılmamasını istedi.
Son günlerde başlayan gösterilerde 1 kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı.