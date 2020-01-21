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  • 21.01.2020 11:51
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 11:51

Son dakika: ı'ndan ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama

Son dakika haberi... ı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Büyükelçiliğine yönelik füzeli saldırıyı kınadı ve olayla ilgili inceleme emri verdi.

ABD Büyükelçiliğine saldırı! Abdulmehdi'den ilk yorum

lık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, istifa eden Başbakan Abdulmehdi'nin dün gece 'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıyı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Abdulmehdi'nin saldırıya ilişkin inceleme talimatı verdiği de bildirildi.

Irak Medya Güvenlik Ağı dün başkent 'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştüğünü, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını duyurmuştu.

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