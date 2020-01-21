Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, istifa eden Başbakan Abdulmehdi'nin dün gece Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıyı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Abdulmehdi'nin saldırıya ilişkin inceleme talimatı verdiği de bildirildi.

Irak Medya Güvenlik Ağı dün başkent Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştüğünü, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını duyurmuştu.