Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü." bilgisi paylaşıldı.



ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.