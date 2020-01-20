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  • 21.01.2020 01:09
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 01:34

Son dakika: 'ta elçiliğinin bulunduğu 'ye roketli saldırı

Son dakika haberine göre 'ta Büyükelçiliği'nin de bulunduğu 'ye 3 adet roketi düştü.Yerel kaynaklar, elçilikte sirenlerin aktif edildiği bilgisini verdi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

'ın başkenti 'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı 'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü." bilgisi paylaşıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge'de bulunan 'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.

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