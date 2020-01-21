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'nın yarısı yanarken, diğer yarısında dolu yağdı

'nın yarısı yanarken, diğer yarısında dolu yağdı... Canberra bölgesinde, aniden ceviz büyüklüğünde dolu bastırdı. Afet sonrası yüzlerce araçta hasar oluşurken, yetkililer bin 200 talebi aldıklarını belirtti. Dolu nedeniyle 2 otomobilin yoldan çıktığı ve yaşanan da 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca 11 kişi de yüzüne dolu isabet etmesi sonucu yaralandı.

Avustralya'nın yarısı yanarken, diğer yarısında dolu yağdı... Canberra bölgesinde, aniden ceviz büyüklüğünde dolu bastırdı. Afet sonrası yüzlerce araçta hasar oluşurken, yetkililer bin 200 talebi aldıklarını belirtti. Dolu nedeniyle 2 otomobilin yoldan çıktığı ve yaşanan da 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca 11 kişi de yüzüne dolu isabet etmesi sonucu yaralandı.



'daki yangınlarda 1 milyardan fazla hayvan telef oldu.


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