Avustralya'nın yarısı yanarken, diğer yarısında dolu yağdı... Canberra bölgesinde, aniden ceviz büyüklüğünde dolu bastırdı. Afet sonrası yüzlerce araçta hasar oluşurken, yetkililer bin 200 acil yardım talebi aldıklarını belirtti. Dolu nedeniyle 2 otomobilin yoldan çıktığı ve yaşanan kazada 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca 11 kişi de yüzüne dolu isabet etmesi sonucu yaralandı.
Avustralya'daki yangınlarda 1 milyardan fazla hayvan telef oldu.
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