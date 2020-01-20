Resmen felaket! Avustralya kabus yaşıyor | Yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel vurdu
Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu. Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül oldu.
20.01.2020 23:15
- Son Güncelleme: 20.01.2020 23:15
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