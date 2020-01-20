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Resmen felaket! Avustralya kabus yaşıyor | Yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel vurdu

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu. Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül oldu.

20.01.2020 23:15 - Son Güncelleme: 20.01.2020 23:15
Resmen felaket! Avustralya kabus yaşıyor | Yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel vurdu

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.

Resmen felaket! Avustralya kabus yaşıyor | Yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel vurdu

İtfaiye biriminden yetkililer, başkent Kanberra'da bugün etkili olan dolunun ardından meydana gelen selde, bazı ağaçların kökünden söküldüğü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Resmen felaket! Avustralya kabus yaşıyor | Yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel vurdu

Aniden bastıran dolu; kamu binaları, ev, iş yerleri ve otomobillerde hasara neden olurken, şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Resmen felaket! Avustralya kabus yaşıyor | Yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel vurdu

Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında hızı saatte 107 kilometreye varan rüzgarların taşıdığı toz bulutu, gökyüzünü kapladı.

Resmen felaket! Avustralya kabus yaşıyor | Yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel vurdu

Avustralya'nın en büyük ikinci şehri Melbourne'de ise dün ve bugün etkili olan dolu fırtınasının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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