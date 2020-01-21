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  • 21.01.2020 22:53
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 22:53

ABD basını dünyaya duyurdu: 'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı

ABD'nin eyaletinde bir kişide 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.

Çin'de görülen virüs o ülkeye ulaştı!

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ziyaretinin ardından hastalanan ve 'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi.

Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

Yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti.

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün de Pekin'de görüldüğü belirtilmişti.

Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

ÇİN'DE "GİZEMLİ HASTALIK"
Söz konusu salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu () salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını gösterdiğini ifade etmişti.

lu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, ve Tayland'da da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.


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