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Çin'de virüs paniği: Uçakta tarama yapıldı! Korkutan açıklama geldi

Salgın hastalıkla boğuşan Çin'den korkutan açıklama geldi... Bu ay sonunda kutlanacak "Çin yeni yılı" dolayısıyla milyonlarca kişinin seyahat edeceği ülkede son birkaç haftada artan zatürre salgınının insandan insana bulaşabildiği açıklandı. Daha önce bu virüsün sadece hayvanlardan insana bulaştığını açıklayan yetkililer birkaç haftada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, birkaç gün içerisinde salgının diğer ülkelere de sıçrama riskinin olduğunu açıkladı.

21.01.2020 14:21 - Son Güncelleme: 21.01.2020 14:27
Çin'de virüs paniği: Uçakta tarama yapıldı! Korkutan açıklama geldi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili dün gelen 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

Çin'de virüs paniği: Uçakta tarama yapıldı! Korkutan açıklama geldi

Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor.

Çin'de virüs paniği: Uçakta tarama yapıldı! Korkutan açıklama geldi

YOLCULARI TEK TEK TARADILAR
Gazeteci David Paulk'un twitter hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor. Görüntülerde, Wuhan'daki bir iç hat uçuşunda yolculara "koronavirüs" semptomları taraması yapılıyor.

Çin'de virüs paniği: Uçakta tarama yapıldı! Korkutan açıklama geldi

Çin'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan virüsle ilgili dün, insandan insana bulaşabildiği açıklanmıştı.

Çin'de virüs paniği: Uçakta tarama yapıldı! Korkutan açıklama geldi

Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

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