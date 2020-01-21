Çin'de virüs paniği: Uçakta tarama yapıldı! Korkutan açıklama geldi

Salgın hastalıkla boğuşan Çin'den korkutan açıklama geldi... Bu ay sonunda kutlanacak "Çin yeni yılı" dolayısıyla milyonlarca kişinin seyahat edeceği ülkede son birkaç haftada artan zatürre salgınının insandan insana bulaşabildiği açıklandı. Daha önce bu virüsün sadece hayvanlardan insana bulaştığını açıklayan yetkililer birkaç haftada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, birkaç gün içerisinde salgının diğer ülkelere de sıçrama riskinin olduğunu açıkladı.

21.01.2020 14:21 - Son Güncelleme: 21.01.2020 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





