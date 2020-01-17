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  • 17.01.2020 12:23
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 12:35

Son dakika: rejimi güçleri, 'in batısı ve güneyine saldırıyor! sınır hattına göç başladı

Son dakika haberine göre 'de Beşşar rejimi ve destekli yabancı terörist gruplar, 'in Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. Saldırı altındaki yerleşimlerden, sınır hattına yakın bölgelere göç başladı. Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye'yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile üzerinden 'e uzanan stratejik M5 otoyolu bulunuyor.

Esed saldırmaya başladı! Türkiye sınır hattına göç başladı

ordusu ve destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri karadan 'in batı ve güneyindeki sivil yerleşimler ile muhaliflere ait cephe hatlarını yoğun bombardımana tutuyor.

Söz konusu terörist gruplar, geçen hafta Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerinden, Halep ilinin batı ve güney kırsalına yığınak yapmış ve saldırı hazırlıklarını tamamlamıştı.

Bölgeye, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edilmişti.

Halep kırsalına düzenlenen saldırılara dün Rus savaş uçakları da destek vermişti.

Rus uçakları, dün ve bugün 'in güneyindeki Maarratürnuman'a gerçekleşen bombardımana da katıldı.

TÜRKİYE SINIRI HATTINA DOĞRU GÖÇ BAŞLADI
Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, sınır hattına yakın bölgelere yöneldi.

Batı Halep kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 No'lu gözlem noktası mevcut.

Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye'yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile üzerinden 'e uzanan stratejik M5 otoyolu da bulunuyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

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