Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 2, Neyreb köyünde ise 2'si çocuk 4 sivil savaş uçaklarının bombardımanında hayatını kaybetti.
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