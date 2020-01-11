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  • 11.01.2020 15:03
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 15:07

Son dakika: rejiminin 'e hava saldırılarında 2'si çocuk, 6 sivil yaını yitirdi

Son dakika haberi... Beşşar rejimine ait savaş uçaklarının 'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk, 6 sivil yaını yitirdi. Milli da dün yaptığı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulamasının, saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.



Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 2, Neyreb köyünde ise 2'si çocuk 4 sivil savaş uçaklarının bombardımanında hayatını kaybetti.

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