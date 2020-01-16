Türkiye'de 'istemezükçü' zihniyet her projeye engel olma geleneğini bir kenara koymazken; Avrupa projelerine bir yenisini daha ekliyor. Fransa, 106 kilometre uzunluğunda bir kanal ile Compiegne'deki Oise Nehri ile Arleux'un doğusundaki Dunkerque-Escaut Kanalı'nı birbirine bağlayacak projeyi hayata geçirmenin peşinde.







PROJENİN YÜZDE 42'Sİ AB'DEN

Fransa'nın projesine engel olma çabaları bir yana dursun, finansal destek de sağlanıyor. Avrupa Birliği, kanal projesinin maliyetinin yüzde 42'sini karşılayacak. Projenin Avrupa'da ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor. 106 kilometrelik kanalın Seine ve Scheldt nehirlerini birbirine bağlayarak su taşımacılığını da kolaylaştırması bekleniyor.







MEVCUT TAŞIMA KAPASİTESİNİ ARTIRACAK

Kanal, Canal de Saint-Quentin ve mevcut Canal du Nord'un yerini alacak ve maksimum mavna kapasitesini 650'den 4400 tona çıkaracak.







Batı Avrupa'daki kanal projeleri



İSTEMEZÜKÇÜLER KANAL İSTANBUL'A DA KARŞI

Fransa, kanal projesini hayata geçirmek için çalışırken, AB de projeye destek verirken; Türkiye'de CHP'nin başını çektiği istemezükçü zihniyet Kanal İstanbul projesine destek vermek şöyle dursun, engel olmak için elinden geleni yapıyor, birçok asılsız ve manipülatif haberle halkı yanlış bilgilendirerek projeyi karalamaya çalışıyor.



ERDOĞAN: İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ

Muhalefetin tüm engelleme çabalarına rağmen Hükümet Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmek için kararlı bir şekilde çalışıyor. Başkan Erdoğan, projeyi hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız" ifadeleriyle yanıt vermişti.