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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 14:37

Bakan Kurum 'li 'na bakarak "'u yapacağız" dedi

Ankara'da başlayan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklamalarda bulundu. 'a temelsiz iddialarla karşı çıkan 'li İBB Başkanı 'nun da katıldığı programda Kurum İmamoğlu'nun yüzüne bakarak "Projeyi yapacağız." dedi.

Bakan Kurum'un Kanal İstanbul çıkışı sonrası İmamoğlu donup kaldı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da ATO Congresium'da başladı. İki gün sürecek programın açılışı bugün yapıldı. Açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı da bir konuşma yaptı.

Toplantıya 'li İBB Başkanı , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

KURUM KONUŞTU, SALON YIKILDI
Bakan Kurum, konuşmasında 'u yapacaklarını bir kez daha vurguladı. O sözleri ise salondakilerden alkış aldı. Kameralar da o esnada İBB Başkanı İmamoğlu'nu çekti.

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