Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da ATO Congresium'da başladı. İki gün sürecek programın açılışı bugün yapıldı. Açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı.

Toplantıya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

KURUM KONUŞTU, SALON YIKILDI

Bakan Kurum, konuşmasında Kanal İstanbul'u yapacaklarını bir kez daha vurguladı. O sözleri ise salondakilerden alkış aldı. Kameralar da o esnada İBB Başkanı İmamoğlu'nu çekti.