AB: "(AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınması) Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"
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AB: "(AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınması) Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"
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