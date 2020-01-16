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  • 16.01.2020 18:40
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 18:42

Son dakika: 'den 'a mesaj: Gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli

Son dakika herine göre, AB: "(AA çalışanlarının 'da gözaltına alınması) Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"

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