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  • 14.01.2020 22:12
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 22:23

Son dakika: 'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Son dakika haberi... Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Pilotun yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Mısır'da savaş uçağı düştü

Sözcülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Pilotun yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

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