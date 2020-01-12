Son dakika haberine göre Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı. Son dakika haberine göre Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı. Ayrıntılar geliyor... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Libya ve İdlib açıklaması Son dakika: Libya Hükümeti: Hafter güçleri ateşkesi ihlal etti
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