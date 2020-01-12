Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.01.2020 22:57
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 22:58

Son dakika: Mısır'dan Başkan Erdoğan ve Putin'in çağrısına olumlu cevap

Son dakika haberine göre , ve 'nın çağrısının ardından 'da yürürlüğe giren i desteklediklerini açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Mısır'dan Başkan Erdoğan ve Putin'in Libya çağrısına olumlu cevap
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri