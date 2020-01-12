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  • 12.01.2020 18:23
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 18:30

Son dakika: Hükümeti: Hafter güçleri i ihlal etti

Son dakika haberine göre 'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren i defalarca ihlal ettiğini duyurdu.

Libya Hükümeti: Hafter güçleri ateşkesi ihlal etti

Türkiye ve Rusya'nın 'ya yönelik çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.

DEFALARCA İHLAL ETTİLER
UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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