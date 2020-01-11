İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına dair yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada uçağın 'insan hatası nedeniyle kasıtsız' vurulduğu belirtildi.



Açıklamayı İran'ın Mehr Haber Ajansı yayınladı. Açıklamada, Trump ve ABD ordusunun İran'a yönelik tehditleri ve bölgedeki artan hava hareketliliği nedeniyle İran ordusunun en üst seviyede teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.





Yazılı açıklamada, Irak'taki üslere yönelik füzeli saldırı sonrası, ABD'nin savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının arttığı; ülkedeki stratejik noktalara gelen bazı hedeflerin tespit edildiği ve bunların hava savunma birimlerinin harekete geçmesine yol açtığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada Ukrayna uçağının düşman hedef olarak belirlendiği ve insan hatası nedeniyle kasıtsız olarak vurulduğu; İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulunarak uçağın düşürülmesi nedeniyle özür dilediği belirtildi.







UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

İran'ın itirafının ardından Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamasında "İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" denildi.







RUHANİ: "SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAKTIR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Genelkurmay Başkanlığının Ukrayna uçağının füzeyle yanlışlıkla düşürülmesini açıklamasının ardından, "Sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır" dedi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağının İran'a ait hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ruhani uçağın insani bir hata ile düşürülmesini büyük bir facia şeklinde nitelendirerek, "Bu mesele rahatça gözardı edebileceğimiz bir konu değil. Yaşanan bu faciaya ilişkin gerekli takip ve incelemeler devam etmeli ve sorumluları cezalandırılmalıdır" ifadesini kullandı.







İran Cumhurbaşkanı Ruhani yazılı açıklamasında İran hava savunma sistemlerinin ABD tarafından yapılan tehditlere karşı olarak teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak, "Maalesef insani hata nedeniyle yanlışlıkla füzenin fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya yol açmıştır" ifadesini kullandı.



Ruhani, yaşanan hadisenin rahatça bir kenara bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.



İran Genelkurmay Başkanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklama, 176 kişinin bulunduğu Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran hava savunma sistemi tarafından insani hata nedeniyle düştüğünü açıkladı.