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Ghosn’a yasak geldi

Lübnan, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu. Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.

Ghosn’a yasak geldi
Lübnan, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu. Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.

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