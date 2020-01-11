Lübnan, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu. Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.
- Dünya
- 11.01.2020
- Gazete
Ghosn’a yasak geldi
Lübnan, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu. Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.
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