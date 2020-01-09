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1 hafta sonra ortaya çıktı: Suçlamalar asılsız

(CEO) , dün Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi: "Kaçışım hayatımın en zor kararıydı. Ama mahkumiyet oranının yüzde 99.4 olduğu bir sistemle karşı karşıyaydım ve bu oranın yabancılar için çok daha yüksek olduğuna inanıyorum. Suçlamalar asılsız."

Kutu açıldı!
Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu 'dan 29 Aralık'ta hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde 'a geldi. 'a hareket etti. Ghosn, dün Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi: "Kaçışım hayatımın en zor kararıydı. Ama mahkumiyet oranının yüzde 99.4 olduğu bir sistemle karşı karşıyaydım ve bu oranın yabancılar için çok daha yüksek olduğuna inanıyorum. Suçlamalar asılsız."


Carlos Ghosn, bu kutuların içinde saklandı.



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