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  • 08.01.2020 18:19
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 18:19

Son dakika: PKK/ Rasulayn'da bomba yüklü bir araçla saldırdı: 2 ölü

Son dakika haberine göre Suriye'nin Rasulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırının terör örgütü PKK/ tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

PKK/YPG bomba yüklü araçla saldırdı!
Suriye'nin Rasulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Rasulayn ilçesinin doğusunda yer alan Al-Şukrya köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının terör örgütü PKK/ tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

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