Suriye'nin Rasulayn ilçesinin doğusundaki Al-Şukrya köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Rasulayn ilçesinin doğusunda yer alan Al-Şukrya köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
Suriye'nin Rasulayn ilçesinin doğusunda yer alan Al-Şukrya köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
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