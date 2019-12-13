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  • 13.12.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 12:02

Son dakika: Rasulayn'da bulunan , imha edildi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü /'den temizlenen 'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı , kontrollü olarak imha edildi.

Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu 'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında /'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı tespit edildi.



Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi. Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.

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