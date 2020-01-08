İran'ın ABD'nin el-Esed ve Erbil üslerine düzenlediği füzeli saldırı sonrası Trump ilk kez açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran'ın ABD'nin el-Esed ve Erbil üslerine düzenlediği füzeli saldırı sonrası Trump ilk kez açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran nükleer silaha hiçbir zaman sahip olamayacak. İran saldırısında hiçbir Amerikalı zarar görmedi.

Hiçbir Iraklı ve Amerikalı ölmedi.

Dünyanın en önemli teröristini ortadan kaldırdık. Süleymani savaş suçlarından sorumluydu. Uzun zaman önce öldürülmesi gerekiyordu.

Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da cehennemi yaşattılar.

İran nükleer anlaşmadan sonra dengesini kaybetti. İran nükleer hedeflerini artık geride bırakmalı. İran nükleer sevdasından vazgeçip, teröre desteğini geri çekmelidir.

İran teröristlere karşı sponsor oldu. İran terörizme destek vermeyi bırakmalı.

İran şiddeti körüklemekte. Nefreti körüklediği sürece Orta Doğu'da barış sağlanamaz.

NATO Orta Doğu'da daha fazla rol almalı.

ABD ordusu her zamankinden daha güçlü.

Amerikanın gücü hem askeri hem de ekonomiktir. Bu açıdan caydırıcıdır.

3 ay önce DEAŞ'ı %100 ortadan kaldırdık ve Bağdadi'yi öldürdük. DEAŞ de İran'ın doğal bir düşmanıdır.

Sizin de büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Dünya ülkeleri ile uyum içinde yaşamanızı istiyoruz.

Barış isteyenlerle birlikte barışı kucaklamaya hazırız.

İRAN'IN ABD'YE MİSİLLEMESİ

ABD'nin İranlı General Kasım Sülemani'yi öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 13'ten fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne 15 füze attığı açıklandı.



İran devlet televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve Irak ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ileri sürdü.