Dünya, İran'dan fırlatılan füzelerin ABD üslerini hedef aldığını Beyrut merkezli bir televizyondan duydu. Aynı televizyon dakikalar sonra Bağdat yakınlarındaki üste sirenlerin çaldığını ve helikopterlerin uçtuğunu ekrana getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş konuşmasını iptal etti, hasar ve kayıp tespitlerinin sürdüğünü açıkladı. İran resmi televizyonu, saldırılarda 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu. Gelen son dakika haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada yeni saldırının sinyalini verdi.



20:08 : Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle bakanlığa çağıracak.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, İran'ın, ülkenin batı ve kuzeyindeki iki ABD üssüne düzenlediği saldırılarla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Irak'ın bağımsızlığına vurgu yapan Sahhaf, ülkenin iç güvenliğinin öncelikli bir mesele olduğunu belirtti.

Sahhaf, "(Irak topraklarının) çatışma sahasına dönüşmesi veya başka ülkelere saldırılması için üs olarak kullanılmasına asla izin verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının Irak'ın egemenliğinin ihlali niteliğinde olduğunu vurgulayan Sahhaf, bu hususları iletmek için İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracaklarını bildirdi.



19:31 : ABD Başkanı Donald Trump: ABD başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek. Amerikan halkı son derece mutlu olmalı. Hiçbir Amerikalı zarar görmedi. İran rejiminin gerçekleştirdiği saldırıda ABD zayiatı gerçekleşmedi. İran herkes için iyi olan bir hareketle durma kararı aldı. Erken uyarı sayesinde zayiat yaşanmadı. Süleymani kişisel olarak en kötü savaş suçlarından sorumluydu.

ABD'ye teşekkür etmeleri gerekirken ABD'ye ölüm sloganları attılar. Anlaşamadan aldıkları parayla terör saldırısı başlattılar. Dün akşam bize atılan füzeler ve bunların paraları bizim müttefiklerimiz ve önceki Amerikan yönetimi tarafından ödenmişti.

İran yönetimi kendi ülkesinde baskıyı arttırmıştır ve kendi halkını öldürmüştür. Hatalı olan bu anlaşma sona eriyordu ve nükleer silah konusunda önünü açmaktadır. İran nükleer sevdasından vazgeçmeli ve teröre olan sevdasına son vermeli.

İran anlaşmasının geçmişte kalan kalıntılarından uzaklaşmalı ve hep beraber çalışarak İran ile yeni anlaşma ortaya koyarak dünyayı daha barışçıl bir yer haline getirmeliyiz. İran büyük bir ülke olabilir.

İran şiddeti körüklemekte. ABD İran rejimine net bir cevap vermelidir. Sizin bu vahşet ve terör yollarınıza artık kimsenin tahammülü kalmamıştır.

Bugün NATO'dan çok daha fazla adım atmasını ve Orta Doğu'daki sürece daha fazla katkıda bulunmasını isteyeceğim.

Orta Doğu petrolüne ihtiyacımız yoktur. ABD ordusu benim yönetimimde baştan başa yenilendi.

Füzelerimiz büyük, güçlü, keskin, hızlı ve ölümcüldür. Biz bunları kullanmak istemiyoruz. ABD'nin gücü hem askeri hem ekonomiktir ve bu şekilde caydırıcılığa sahiptir.

DEAŞ'ta İran'ın doğal düşmanıdır. Bu konuda ve farklı öncülükler konusunda birlikte çalışmalıyız.

İran halkına ve liderlerine sesleniyorum. Hak ettiğiniz büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Barış isteyen herkesle barış içinde çalışmaya hazırız.



17:35 : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle gerektiğinde Amerikalı hükümet görevlilerini ya da sivilleri tahliye edecek 'acil müdahale ekibi'nin adanın güneyinde konuşlandırılması talebini kabul etti.

Washington yönetiminin talebi, büyükelçilik aracılığıyla iletildi.

17:15: TRUMP AÇIKLAMA YAPACAK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.



17:10 : İran'ın füze saldırısının ardından bölgedeki tüm Amerikan üslerinde hareketlilik var. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden havalanan ABD savaş uçaklarının fotoğrafını servis etti.







Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki hava kuvvetlerinin ana karargahı ve özellikle asker sevkiyatında kilit bir role sahip.





17:00 : CNN International'a konuşan Trump yönetiminden kaynaklara göre, İran füze saldırısında ABD askerlerinin bulunduğu noktaları kasten vurmadı.

Söz konusu kaynaklara göre, özellikle ABD'lilerin konuşlandığı üsleri hedef almayan İran, saldırılarla ABD'ye bir mesaj göndermeyi seçmiş olabilir.

16:20 : İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD üslerine düzenlediği operasyondan sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan, "ABD güçleri sahip oldukları teknolojiye rağmen füzelerimizin menzilini birkaç metre dahi değiştiremedi. Füzelerimiz hedeflerini tam isabetle vurdu" dedi:

"Füze saldırısı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürüldüğü saate denk getirildi. Bizim amacımız geniş kapsamlı bir savaş başlatmak değil. Eğer ABD devam ettirirse biz de halkımıza yakışır şekilde bir misilleme yaparız.

Bölge ülkelerine sesleniyorum. Eğer işgalcilerin (ABD) üslerinde askeri unsurlarınız varsa onlar da bizim hedefimiz olacaktır."

16:10 : TürkAkım hattının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasında zirveye çıkan gerilimi değerlendirdi.

"ABD ile İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç istemediğimiz bir noktaya ulaşmıştır" diyen Erdoğan, Suriye, Irak ve Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemediğini söyledi.

Irak halkının Türkiye'nin 'özbeöz kardeşi' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak, zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin durumu kendi vatandaşlarımız kadar önemlidir" dedi ve ekledi:

"Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi daha önce de ortaya koyduk. 30 yıldır çatışmalarla anılan Irak'ın huzura kavuşması için büyük çaba harcadık. Mezhepçiliğin bu ülkeyi esir almasını engellemek için ırak'ı oluşturan tüm gruplara elimizi uzattık.

Savaş tamtamlarının çaldığı bu süreçte de tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Çok sayıda liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklıselimi hakim kılmaktır.

Bölgemiz son 20 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle bitap düştü. Vekalet savaşlarının bedelini milyonlarca kardeşimiz ödedi. Asırlarca medeniyetin başkenti olan İslam şehirleri bitap düştü. Bundan da en fazla dış güçler faydalandı.

Tüm taraflarla görüşebilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü şekilde devam ettireceğiz. Bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Bu süreçte Rusya Federasyonu ve dostum Putin ile sürekli istişare ve diyalog halinde olacağız.

İnşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum."

16:00 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınarken, Tahran'dan gerginliğin düşürülmesi için adım atmasını istedi.

15:50 : Kuveyt Savunma Bakanı: "Arifjan Üssü komutanından tüm ABD güçlerinin 3 gün içinde çekileceklerine dair deklarasyon aldık. Amerikalı komutanın mektubu beklenmedik bir durum, ABD Savunma Bakanlığı'ndan daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz."

Daha sonra bir açıklama daha yapan Kuveyt yönetimi, "ABD askerlerinin çekilecekleri haberi doğru değil, Kuveyt Haber Ajansı sitesi hacklenmiş" dedi.



15:29 ABD'DEN YENİ HAMLE: SUİKAST TİMİ YOLA ÇIKTI

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile bölgede artan gerilime karşılık, ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı gönderdi.

Amerikan Politico haber sitesine göre bir Pentagon yetkilisi ABD'nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nın Irak'a gönderileceğini açıkladı.

1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger'ların bölgeye gönderilmesi ABD'nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve İran arasında gerilim artırmış, Trump Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderme kararı almıştı. Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarına da ülkeye dönüş çağrısı yapılmıştı.

NATO'DAN İRAN'A KINAMA

15.14 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, Twitter'dan paylaştığı mesajında, NATO'nun İran'a şiddetten kaçınması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

AB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

15.10 : AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İran'ın saldırısının gerginliğin yeniden tırmanmasına sebep olduğunu söyledi.

UKRANYA'DAN İRAN KARARI

14.30 : Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Ukraynalı havayolu şirketlerinin İran hava sahası üzerindeki uçuşlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

'SESLİ MESAJ ALDIM'

14.16 : Irak Başbakanı Abdulmehdi, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını belirtti. Başbakan Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada "İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık. Bu saldırının, sadece ABD askerlerinin bulunduğu bölgeleri kapsayacağı bildirildi. Ancak saldırılacak noktalar hakkında bilgi verilmedi." ifadelerini kullandı.

RUHANİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

14.15 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı. Ruhani, "General Süleymani, DEAŞ, El Nusra ve El Kaide'ye karşı kahramanca savaştı. Eğer terörle mücadelesi olmasaydı, Avrupa başkentleri şimdi büyük tehlike altında olurdu. Suikasta son cevabımız tüm ABD kuvvetlerini bölgeden atmak olacak." diye yazdı.

İŞTE 24 SAATTE YAŞANAN DİĞER GELİŞMELER

Saat 2.28: İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu.

Saat 2.58: Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Saat 3.09: İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.Saat 3.22: Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.







Saat 4.48: İran Telekomünikasyon Bakanı Mohammad Javad Azari Jahromi ABD'nin Irak'taki füze saldırısının ardından "Bölgemizden defol!" tweeti attı.





Saat 5.00 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD'nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.



Aşena tweetinde "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" yazdı.



Saat 5.38: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten Irak'taki ABD üssünün vurulmasının ardından ilk açıklama geldi. Zarif, "Savaş istemiyoruz ama kendimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Orantılı bir karşılık verildi ve tamamlandı. Savaş peşinde değiliz ancak her türlü saldırganlığa karşılık vereceğiz







Saat 5.50: ABD Başkanı Trump, İran'ın balistik füzelerle ABD üslerine yaptığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Her şey yolunda! Irak'taki iki askeri üsten füzeler atıldı. hasar tespiti sürüyor. . Şimdiye kadar her şey yolunda! Tüm dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım." dedi.





06.20 : KASIM SÜLEYMANİ'NİN NAAŞI FÜZE SALDIRILARININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ



İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin naaşı toprağa verildi.

Süleymani'nin naaşı İran'da memleketi Kerman'da yerel saat ile sabah 6'da toprağa verildi.

Törene katılanların ağıt yaktıkları duyuldu.

06.50 : PİYASALARİN İLK TEPKİSİ

İran'ın ABD'nin Irak'taki hava üslerini vurmasının ardından petrol yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

ABD tipi ham petrol (WTI) vadelileri yüzde 4,4 kadar yükseldi.

Brent tipi ham petrolün vadelileri 70 doların üzerine çıkarak yüzde 3,59 kadar arttı.

Kazançlarının bir kısmını veren Brent tipi petrolün varil fiyatı TSİ 06:35'te 69,38 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Piyasalarda güvenli limanlara duyulan talebin artmasıyla Japon yeni ve altın yükseldi.





Amerikan dolarının Japon yeni'ne karşı yüzde 0,28 değer kaybettiği görüldü.

ABD devlet tahvillerinin ve açılan Asya piyasalarındaki hisse senetlerinin ise düştüğü görüldü.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,2; Avustralya hisseleri ise yüzde 1 düştü.

Amerikan hisse senetlerinin vadelilerinin de düştüğü gözlendi.

ING'nin Asya Pasifik bölgesi şef ekonomisti olan Rob Carnell, bunun basit bir riskten kaçış olduğu yorumunda bulundu.

Altının ons fiyatı spot piyasada yüzde 1,80% yükselerek 1.602 dolara kadar çıktı.

Saat: 7:14

Amerikalı yetkililer: "Ayn el Esad Hava Üssü'nde konuşlanan ABD'li yok"

CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD askeri yetkilisi, ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu söyledi.

Yetkili, bu sayede tehlikeden etkilenebileceklerin sığınaklara gitmek için yeteri kadar süresi olduğunu aktardı. Yine kanala konuşan başka güvenlik yetkilileri ise Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'nde ABD'lilerin olmadığını aktardı.



CNN'e konuşan Iraklı yetkililer ise kendilerinden saldırılar sırasında hayatını kaybeden birilerinin olmadığını söyledi. İran'ın İngilizce televizyon kanalı Press TV ise füzelerin amaçlanan Amerikan hedeflerine isabet ettiğini söyledi. Daha önce Amerikan televizyonlarına konuşan bazı Amerikalı yetkililer, İran'ın kimi hedeflerinin isabet etmediğini ifade etmişti.





Saat 8:15: İran'dan BMGK'ye mektup: Savaş peşinde değiliz

İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirdi.



İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından BMGK'ye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.



Mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

08. 20 : İranlı üst düzey bir yetkili, açıklama yaparak Irak'taki iki ABD üssüne gerçekleştirilen saldırıların, İran'ın yapacağı misillemelerin "en zayıfı" olduğunu ileri sürdü ve bu saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu ima etti.



"80 ABD'Lİ ASKER ÖLDÜ"

08. 35 : İran devlet televizyonu, Amerikan üslerine füze saldırılarında 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, ateşlenen 15 füzenin tamamı ABD hedeflerine isabet etti, üslerdeki helikopterler ve askeri ekipmanlar ciddi hasar gördü.

09.05 : Irak ordusu, ülkedeki ABD üslerine saat 01.45 ila 02.15 arasında 22 füze fırlatıldığını açıkladı. Söz konusu füzelerden 17'si Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad üssüne isabet etti. Erbil yakınlarındaki koalisyon ana merkezine ise 5 füze geldi.

09.15 : İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından Norveç'ten de açıklama geldi. Norveç Ordusu Sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan üste 70 Norveç askeri bulunduğunu ancak hiçbirine zarar gelmediğini duyurdu.

09.20 : İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti. ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi. Televizyon ayrıca, ABD'den gelecek muhtemel bir misillemeye karşılık İran'ın 100 diğer hedefi vuracağını da aktardı.

10.10 : İran dini lideri Ayetullah Hamaney, canlı yayında açıklama yaptı. Hamaney, "Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek." dedi. İşte açıklamaları:

Almamız gereken dersler var. Bugün inancı sağlam gençlerimizin çokluğuyla birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz. Fakat dikkatli olmalıyız.

Şehit Süleymani sadece cesur değil, aynı zamanda insiyatif alan bir insandı. Attığı her adımın arkasında bilgelik, mantık vardı. Siyasi alanda da böyleydi. (…) Askeri güç gerekmediğinde, askeri güç kullanmazdı. Kendisi tehlikede olsa bile, çalışma arkadaşlarının hayatını korumada çok dikkatliydi. İran'daki faaliyetlerine baktığımızda, taraflı değildi, ama devrimin savunucuydu. Devrimi savunmak kırmızı çizgisiydi.

ABD, Irak'ı Suudi Arabistan rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak'ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor. Irak'taki liderler buna direndi, Kasım Süleymani danışmanlık yaparak bu amaca hizmet etti. Hizbullah'tan kurtulmak istediler, ki o Lübnan'ın İsrail'den bağımsızlığı için en önemli hareket.

Dün akşam onların (ABD'nin) yüzüne tokadı indirdik. Ancak askeri yanıt yeterli değil, ABD'nin yozlaşmış rejiminin bölgedeki varlığı sona ermeli."

11:00: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

11:14: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Temenni ederim ABD dünden ders alır." ifadelerini kullandı.

11.15 : Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "Savaş görmeyeceğiz. İstediğimiz son şey Orta Doğu'da tansiyonun daha da artması" dedi.

11.20 : İngiltere, İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine yönelik füze saldırılarını kınadı, tansiyonu azaltma çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "İngiliz güçlerinin de aralarında olduğu Koalisyona ev sahipliği yapan Irak askeri üslerine yönelik İran'ın bu füze saldırısını kınıyoruz" dedi.

Sözlerini, "İran'a bu pervasız ve tehlikeli saldırılarını tekrarlamama ve acilen tansiyonu azaltma çağrısı yapıyoruz" şeklinde sürdüren Raab, saldırıda İngiliz askerlerinin herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

Abu Dhabi'de katıldığı konferansta İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine düzenlediği füze saldırılarını değerlendiren el-Mezrui, durumun Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol ticaretine yönelik acil bir risk oluşturmadığını söyledi.

Yaşananın savaş olmadığını ve abartılmaması gerektiğini belirten el- Mezrui "Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasındaki gerilimin tırmandığı açık, ve görmek istediğimiz son şey Orta Doğu'da tansiyonun daha da yükselmesi" diye konuştu.

El-Mezrui petrol tedariğinde kesintiye dair korku provoke edecek bir durum olmadığını da ekleyerek "Çok felaket bir tırmanış olmadığı sürece - ki bunun işaretlerini görmüyoruz - arzda bir kesinti öngörmüyoruz" diye konuştu.

11.30 : BBC Ortadoğu editörü Jeremy Bowen, son gelişmeleri "ABD ile İran arasındaki kriz şimdilik son bulsa bile, kökenindeki asıl sorunlar var olmaya devam edecek" başlığıyla analiz etti

"Bildiğimiz kadarıyla hayatını kaybeden yok. Durum böyle olursa, Donald Trump'ın danışmanları şunu söyleyebilirler: 'Bu, Amerika Birleşik Devletleri için bir kazanım, Sayın Başkan' Arkasına yaslanıp, şunu diyebilir: 'Harika bir karar daha aldım' – ve orada bırakabilir.



Şunu yine de vurgulamak zorundayım, İran ve ABD arasındaki daha kapsamlı kriz, çatışma, tehlikeler devam edecek. Bu şimdilik söz konusu krizin sonu bile olsa, kökenindeki asıl sorunlar var olmaya devam edecek."

11.35 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerilimin azaltılması çabaları çerçevesinde yarın Irak'a gidecek.

12.00 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Trump, Süleymani konusunda hızlı ve cesur şekilde hareket ettiği için kutlanmalı. İsrail'e kim saldırırsa karşılığını alır.

12.05 : İran Savunma Bakanı Hatemi, Irak'taki ABD hedeflerinin kısa menzilli füzelerle vurulduğunu açıkladı. Hatemi, Donald Trump'ın ABD yönetimini bir 'terörist hükümete' çevirdiğini belirterek muhtemel bir misillemeye karşılık vereceklerini söyledi.

12.10 : İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Bölgedeki ABD varlığını sonlandırmak için askeri eylem gerekmeyecek, kamuoyunun nefretini artıran aptalca eylemlerinin sonunda bu olacak.

12.15 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bakanlar telefon görüşmesinde bölgede yaşanan gelişmeleri el aldı. Görüşmede ayrıca Çavuşoğlu'nun İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

13.20 : Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, füze saldırılarında ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinden bir kayıp olduğu yönünde bir bilgi almadığını söyledi.

Air France'tan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız yetkililerin aldığı karar doğrultusunda, en üst düzey uçuş güvenliğini sağlamak için, uçakları yeniden yönlendiriyoruz" dedi.

12.35 : Irak'taki Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı. Haşdi Şabi, ABD üslerine gerçekleşecek saldırının İran'ın misillemesinden küçük olmayacağını duyurdu.

12.45 : Fransız havayolu şirketi AirFrance, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısının ardından, Irak ve İran hava sahalarındaki tüm uçuşları askıya aldı.

13.20 : Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, füze saldırılarında ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinden bir kayıp olduğu yönünde bir bilgi almadığını söyledi.

14.10 : Kuveyt Savunma Bakanı: Arifjan Üssü komutanından tüm ABD güçlerinin 3 gün içinde çekileceklerine dair deklarasyon aldık. Amerikalı komutanın mektubu beklenmedik bir durum, ABD Savunma Bakanlığı'ndan daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz,