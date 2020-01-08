Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.01.2020 01:22
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 01:29

Son dakika haberi! Savunma Bakanı Esper'den flaş saldırı açıklaması

Son dakika haberine göre : İran, 'taki 3 ayrı noktaya 16 kısa menzilli füze atışı yaptı. Saldırıda çadırlar, otopark ve bir helikopter zarar gördü.

ABD'den flaş saldırı açıklaması
: İran, 'taki 3 ayrı noktaya 16 kısa menzilli füze atışı yaptı. Saldırıda çadırlar, otopark ve bir helikopter zarar gördü.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRI
Irak'ın başkenti 'ta hükümet binasının ve diplomatik temsilcilikerin de bulunduğu Yeşil Bölge'de, atılan füzelerden kaynaklı iki patlama meydana geldi. Füzelerin 100 metre yakınına düştüğü belirlenen ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenleri çalarken, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İKİ PATLAMA MEYDANA GELDİ
Başkent Bağdat'ın merkezinde gece yarısı hükümet binası ve diplomatik temsilcilikerin de bulunduğu Yeşil Bölge'de iki patlama meydana geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre patlamaların, füze ile gerçekleştirilen saldırıdan kaynaklandığı saptandı.

ABD Büyükelçiliğine 100 metre mesafeye düştüğü öne sürülen füzelerin, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedildi. Patlamanın hemen ardından büyükelçiliğin uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi! ABD Savunma Bakanı Esper'den flaş saldırı açıklaması
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri